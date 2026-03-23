日本相撲協会は２３日、元幕内の千代丸（九重）が引退することを発表した。同日、引退届を提出され、受理された。今後は若者頭になる。千代丸は２００７年に初土俵を踏み、１４年に新入幕。春場所は西三段目筆頭で４勝３敗だった。最高位は前頭五枚目。可愛らしい笑顔もＳＮＳなどで話題となり、ファンの人気を集めた。