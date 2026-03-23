ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」（毎週月曜夜8時54分 ※3月23日は夜8時放送）。今回は、特別企画「世界が愛したニッポンの国民食スペシャル」をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回名店「花道庵」で掴んだ“濃厚スープ”と“香ばしさ”の極意紹介するのは、南半球に浮かぶフランス領レユニオン島