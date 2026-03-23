3月22日付けの男子世界ランキングが発表された。《写真》超ユニーク久常涼の新ネックパター米男子ツアー「バルスパー選手権」でツアー通算3勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が、15位から自己最高の6位に浮上した。日本勢3人が出場した同大会では、30位で終えた久常涼が2ランクダウンの63位。ともに46位だった金谷拓実は2ランクアップの124位、平田憲聖は6ランクダウンの192位となった。同大会に出場し