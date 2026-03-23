【モデルプレス＝2026/03/23】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの公式Xが3月23日、更新された。佐野勇斗の背後に映る“子供達”に注目が集まっている。【写真】M!LK佐野勇斗の背後にいた「子供達」の正体◆撮影中の佐野勇斗の背後にいた「子供達」の正体同日に佐野が28歳の誕生日を迎えたことを受け、公式Xはオフショットと共に佐野を祝福。「パリでの勇斗さん」「キラキラ衣装の勇斗さん」と様々な写真を披露するなかで「子供達