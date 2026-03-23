M!LK佐野勇斗、オフショット背後に映る“子供達”の正体に注目集まる「どこだろうって思ったら」「可愛すぎて悶絶」
【モデルプレス＝2026/03/23】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの公式Xが3月23日、更新された。佐野勇斗の背後に映る“子供達”に注目が集まっている。
【写真】M!LK佐野勇斗の背後にいた「子供達」の正体
同日に佐野が28歳の誕生日を迎えたことを受け、公式Xはオフショットと共に佐野を祝福。「パリでの勇斗さん」「キラキラ衣装の勇斗さん」と様々な写真を披露するなかで「子供達に見られながら撮影中の勇斗さん」と撮影中のオフショットムービーも公開。「子供達に見られながら撮影中の勇斗さん」では、外で撮影中の佐野の様子を山中柔太朗と塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が家の中から楽しそうに見守っている動画だった。
この投稿には「しおたろう（塩崎と山中のコンビの愛称）可愛すぎて悶絶」「全員保護」「子供どこだろうって思ったら（笑）」「これだからみ！るきーず（※M!LKファンの愛称）は辞められない」「本当に沼が深いグループ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野勇斗の背後にいた「子供達」の正体
◆撮影中の佐野勇斗の背後にいた「子供達」の正体
同日に佐野が28歳の誕生日を迎えたことを受け、公式Xはオフショットと共に佐野を祝福。「パリでの勇斗さん」「キラキラ衣装の勇斗さん」と様々な写真を披露するなかで「子供達に見られながら撮影中の勇斗さん」と撮影中のオフショットムービーも公開。「子供達に見られながら撮影中の勇斗さん」では、外で撮影中の佐野の様子を山中柔太朗と塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が家の中から楽しそうに見守っている動画だった。
◆佐野勇斗のオフショットムービーに反響
この投稿には「しおたろう（塩崎と山中のコンビの愛称）可愛すぎて悶絶」「全員保護」「子供どこだろうって思ったら（笑）」「これだからみ！るきーず（※M!LKファンの愛称）は辞められない」「本当に沼が深いグループ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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