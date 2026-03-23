植樹をする住民ら貝殻山岡山・南区宮浦 岡山市南区で2025年3月23日に発生した山火事から1年です。その跡地で緑が再生することを願い、岡山県の伊原木知事や地元住民らが23日、植樹をしました。 岡山市南区宮浦の貝殻山の山頂付近に岡山県や岡山市の関係者、地元住民ら約60人が集まりました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「何年かかかるかもしれませんけれど、この児島半島、また元通りの緑豊かな素晴らしい地域