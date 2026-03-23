大手法律事務所から史上最年少の女性市長（当時）、そしてスタートアップ起業家へ。越直美氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 ガバナンス改革部門賞）が設立したOnBoard株式会社は、女性を中心に約2200人の社外役員候補を擁し、取締役会の多様性向上を推進する。「私にしかできないこと」を追求し続けるキャリアの軌跡を聞いた。●「氷河期」が人生を変えた大手法律事務所から史上最年少の女性市長（当時）、そしてスタートアップ起