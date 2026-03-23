宮崎優と山下幸輝が出演するABEMAのドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』のスペシャルイベントが20日、下北沢のミニシアター『シモキタ - エキマエ - シネマ K2』にて開催された。宮崎は本イベントで、自身にとって初主演となる本作への思いや「佐藤健さんを参考にした」という撮影秘話を披露した。【映像】ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』#1本作は4年前の大学時代にタイムスリップし、元カレと「付き合わない」ために