宮崎優と山下幸輝が出演するABEMAのドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』のスペシャルイベントが20日、下北沢のミニシアター『シモキタ - エキマエ - シネマ K2』にて開催された。宮崎は本イベントで、自身にとって初主演となる本作への思いや「佐藤健さんを参考にした」という撮影秘話を披露した。

【映像】ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』#1

本作は4年前の大学時代にタイムスリップし、元カレと「付き合わない」ために運命をやり直すタイムスリップ・ラブコメディ。下北沢はドラマの重要な舞台となっており、二人はイベントが行われたこの街での撮影を振り返った。

25日に迎える最終回について、山下は「もう終わってしまうのかと。3話にはちょうど今日みたいな雨のシーンがあり、撮影の雰囲気が蘇ってきました」と感慨深げに語り、宮崎は「本当にあっという間に終わってしまうんだなと。最終回は二人の魅力が詰まったお話になっていると思うので、見ていただけたら嬉しいです」と来場したファンに呼びかけた。

本作で初共演を果たした二人の第一印象に関して、宮崎は「キラキラしていて、とっつきにくい方だと思っていたら、すごい優しくて面白い方です」と明かし、山下も「よく話しかけてくれて、面白い話題をたくさん持っています」と笑顔を見せた。イベント直前には「優しそうなアルファベット」という話題で盛り上がったそうで、山下が「XYZは強いじゃないですか。なのでNとかにしますか。MとLに『どうぞ』って譲ってる感じがします」と話すと、宮崎は「私はCですね！ Cが後ろを向いているとツンケンしているように見えて、でも前を向くと『優しい！』ってなります」と独特な感性を披露し、会場を盛り上げた。

かつて「恋愛マスター」と呼ばれていたものの、元カレとの“最悪な別れ”がトラウマで恋に臆病になった化粧品会社の広報担当・鴨居ひよりを演じた宮崎。初主演となる本作について、「今回は初めての座長として、『グラスハート』で佐藤健さんがみんなのことを引っ張って、現場の雰囲気を明るくしてくれていた姿を参考にしました」と語った。

一方、のちに音楽ユニット『メメ』のコンポーザーとしてデビューするひよりの元カレで音楽以外に興味がない男・須藤鯨を演じた山下は、「実際に撮影前に下北沢に行き、街の雰囲気や匂いなどを味わって『サブカル』をインプットしました。下北沢は音楽やお芝居をひたむきに頑張っている人たちがいる街というイメージがついて、まさに鯨にぴったりだと思いました」と役作りを回顧。「スタッフさんが調べてくれて、撮影の合間にカレーを食べに行きました。辛いのもいけるので美味しかったです」と裏話も明かした。

イベント中盤では、参加者から直接質問を募るコーナーも実施された。「タイムスリップしたらやり直したいことは？」との質問に、宮崎は「今の記憶を持った状態でタイムスリップするなら、赤ちゃんの頃から喋ったり、飛び級して天才として生きてみたいです」と回答。山下は「勉強ですね。学生の頃はダンスしかしてこなかったので、もう少し頑張っておけばこういう場でもっと上手く話せるかな」と照れ笑いを浮かべた。さらに、ファンへのサプライズとして「スマートフォン撮影タイム」も設けられ、二人は客席一人ひとりと丁寧に視線を合わせていた。

最後に、二人から会場のファンにメッセージが送られた。山下は「オンエア後にSNSを見ていたら『3話で終わってしまうことが寂しい』というコメントを見ました。自分も同じ気持ちです。最後は鯨もひよりも報われたらいいなと思います」と伝え、宮崎は「この現場がすごく大好きで、終わってしまうことが寂しいです。4月はいろいろなスタートの季節ですが、新しいスタートの時に不安になったりモヤモヤしたりする方が、このドラマでクスッと笑えたりあたたかい気持ちになっていただけたら嬉しいです」と、温かい言葉でイベントを締めくくった。

（※宮崎の「崎」は正式には「たつさき」）

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