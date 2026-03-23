テレ東では、4月6日（月）深夜1時から新番組「Hello! Music Lab。」（毎週月曜深夜１時放送）がスタートします。 発足から28年目を迎え、卒業と加入を繰り返すアイドルの元祖として今もなお第一線で活躍し続けているハロー！プロジェクトのアーティスト。モーニング娘。‘26を筆頭に、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニク