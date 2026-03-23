4月6日（月）深夜1時～放送スタート！新番組「Hello! Music Lab。」ハロプロの楽曲を徹底的に深掘り、スタジオパフォーマンスがメインの音楽番組へ！

テレ東では、4月6日（月）深夜1時から新番組「Hello! Music Lab。」（毎週月曜深夜１時放送）がスタートします。

発足から28年目を迎え、卒業と加入を繰り返すアイドルの元祖として今もなお第一線で活躍し続けているハロー！プロジェクトのアーティスト。モーニング娘。‘26を筆頭に、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルの7グループが個性的かつ驚異的なパフォーマンス・楽曲で沢山の人を魅了し続けています。

新番組「Hello! Music Lab。」は、そんなハロプロの魅力を語る上で欠かせない要素である「個性豊かな楽曲」「メンバー渾身のパフォーマンス」にフォーカスした音楽番組です。

共感を呼ぶあの歌詞、聴けば聴くほどクセになるあのメロディ、キャッチーな振り付けはいかにして誕生したのか？スタジオでパフォーマンスを披露する1曲を作詞家、作曲家、振付師などの専門家や、実際にパフォーマンスをするメンバーから話を聞いて掘り下げます。

楽曲への理解が深まったところで、いよいよメンバー渾身のスタジオパフォーマンスへ。なんとそのパフォーマンスを見せるカメラ割りには、メンバー自身が考える推しポイントを反映。

楽曲への理解を深めてからのパフォーマンス披露というこの番組でしか味わえないパッケージで、ハロプロ楽曲の奥深い魅力をお届けしていきます。

≪出演者コメント≫

■野中美希（モーニング娘。’26 リーダー）

「Hello! Music Lab。」を通して、ハロー！プロジェクトの魅力のひとつでもある「楽曲」について深くお届けできることがとてもうれしいです。

トークとスタジオ歌唱を通して、楽曲が生まれた背景やダンスの見どころなど、これまで以上にハロプロ楽曲の魅力に触れていただける番組になっていると思います。

実際に収録をしてみて、かわいいセットの中で楽しくたっぷりお話しでき、パフォーマンスもみていただける機会ができて、とても素敵な時間でした。

私たちメンバーにとっても、ファンのみなさんにとっても、改めてハロー！プロジェクトの音楽の面白さや奥深さを感じられる時間になることを、とても楽しみにしています！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー 高岩秀明（テレビ東京ミュージック）

「Hello! Music Lab。」略して、ハロラボ。

今年から始まったハロプロ30周年盛り上げプロジェクト、サブスク音楽配信全面解禁、Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットなどなど、ハロプロに対するファンの皆さんの熱量がより一層高まっているのはもちろん、これまでハロプロ楽曲に触れる機会がなかった人々が新旧のハロプロ楽曲へ触れる機会が爆発的に増えていると感じています。

誰でも気軽に聴けるようになった今だからこそ、あえて１曲１曲の持つ魅力やパワーをより深く知ってもらいたい（私自身も知りたい！）という想いからこの番組を企画しました。

ハロプロ濃度100％の、ちょっとだけアカデミックな音楽プログラムです。

楽曲を掘り下げるトークブロックではメンバーたちも「へぇー！」と唸る制作秘話が飛び出すなど、そのあとのスタジオパフォーマンスが楽しみになる熱っちぃ構成になっています。

放送に加えてTVerなどでの見逃し配信も行います。ハロプロファンの方にもご新規さんにも、見れば見るほど楽しんでもらえるようなスルメ曲ならぬ“スルメ番組”を目指します！

≪番組概要≫

【タイトル】 「Hello! Music Lab。」（よみ：はろーみゅーじっくらぼ）

【放送日時】

テレ東：2026年4月6日（月）スタート 毎週月曜深夜１時放送

BSテレ東：2026年4月12日（日）スタート 毎週日曜深夜１時放送

【放送局】 テレビ東京、BSテレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演者】 ハロー！プロジェクトメンバー、M-lineメンバー、ハロプロ研修生

【トークブロックMC】

番組オリジナルキャラクタ―・ラボルン（声：ハロプロ好き芸能人が担当）

4月は吉住、5月は田辺智加(ぼる塾)が担当予定

【ナレーター】 西山 宏太朗

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp//hellolab

【公式X】 @hellolab_tx https://x.com/hellolab_tx

【公式TikTok】 @hellolab_tx https://www.tiktok.com/@hellolab_tx