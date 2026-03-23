元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（34）が22日、自身のXを更新。現在流行中の“シール帳”を披露した。【写真】「人生初シール交換しました」ずらりと並ぶ“シール帳”の写真を披露した高橋みなみ高橋は「20個以上歳下の可愛い可愛いお友達と 人生初シール交換しました シル活という言葉を初めて知った 集めるのも楽しいけど見せ合って交換する楽しさも知った！さぁまた集めますか」とうれしそうに報告し、複数のシール