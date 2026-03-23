2026年2月22日にイタリア北部ヴェローナで閉会式が行われたミラノ・コルティナオリンピック。日本は金メダル5個を含む24個のメダルを獲得し、盛り上がりを見せた。その閉会式で一部のサッカーファンの間で話題になったことがある。それは閉会式が行われたヴェローナの市長としてダミアーノ・トンマージ氏が登場したこと。 この投稿をInstagramで見るDamiano Tommasi(@damiano.tommasi)がシェアした投稿トンマージ氏はヴェローナ