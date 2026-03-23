格安料金で知られる「ニコニコレンタカー」で車を借りて返却すると、飛び石の傷を指摘されて修理代を請求されたとのX投稿が、大きな話題になっている。写真で示された傷は小さく、他のフランチャイズ店舗からも、請求に疑問が出た。運営会社のレンタス（横浜市港北区）は、「慎重な判断を要する事案」だったとし、総合的に勘案した結果、請求を取り止め、支払い分を返金したと公式サイトで明らかにした。「これでは怖くて借りれな