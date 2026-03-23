4月22日に発売されるドラマ『タクミくんシリーズ -Drama-』のBlu-ray＆DVD BOXのアートワークと映像特典の一部が公開された。 参考：『タクミくんシリーズ -Drama-』2026年4月ソフト化塩崎太智×加藤大悟のコメント映像も 1992年の刊行開始以来、累計500万部を超えるごとうしのぶの大人気BL小説を実写化した本作は、全寮制男子校を舞台に、タクミとギイそして仲間たちの繊細で切ない恋模様を描い