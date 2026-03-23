センバツ四国大会王者の英明が高川学園と対戦 第98回選抜高等学校野球大会、大会5日目の23日に、四国大会王者の英明が、高川学園（山口）と対戦しました。 3年ぶり4回目の出場となった英明。対する高川学園は、2025年秋の中国大会で準優勝した学校で、42年ぶり2回目の出場です。 英明は4回表、フォアボール2つでノーアウト2塁1塁のチャンスを作ると、6番茺野がバント。高川学園のエラーの