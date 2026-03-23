

センバツ 四国大会王者の英明が高川学園と対戦

第98回選抜高等学校野球大会、大会5日目の23日に、四国大会王者の英明が、高川学園（山口）と対戦しました。

3年ぶり4回目の出場となった英明。対する高川学園は、2025年秋の中国大会で準優勝した学校で、42年ぶり2回目の出場です。

英明は4回表、フォアボール2つでノーアウト2塁1塁のチャンスを作ると、6番茺野がバント。高川学園のエラーの間に英明に先制点が入ります。

続く矢野や榎本のタイムリーヒットなどで、この回、英明は3点を獲得します。

4回ウラには、高川学園の若藤にセンターに打ち返されますが、この日タイムリーを放った矢野がスライディングキャッチ！ファインプレーでチームを支えます。

5回表、英明は1アウト2,3塁で茺野がセンターへの犠牲フライを放ち、1点を追加します。

対する高川学園は6回ウラ、英明の悪送球の間に1アウト3塁のチャンスを作ると、2番三澤がタイムリーヒットで1点を返します。

9回ウラに追い上げられるも、英明が5対3で高川学園を下しました。

2回戦は宮城県の東北と対戦します。