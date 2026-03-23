スターバックス コーヒー ジャパンとビームスによるライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』から、3月27日、タカラトミーのミニカー「トミカ」との別注アイテムが登場する。今回のコラボでは、定番のミニカーに加え、親子でおそろいコーデが楽しめるTシャツやバッグなど、全9型の限定アイテムを展開。販売は「スターバックス公式オンラインストア」のほか、「ビームス