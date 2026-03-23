【スタバ×ビームス×トミカ】豪華コラボ、限定ミニカーやトート・Tシャツなど発売

スターバックス コーヒー ジャパンとビームスによるライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』から、3月27日、タカラトミーのミニカー「トミカ」との別注アイテムが登場する。

今回のコラボでは、定番のミニカーに加え、親子でおそろいコーデが楽しめるTシャツやバッグなど、全9型の限定アイテムを展開。販売は「スターバックス公式オンラインストア」のほか、「ビームス ライフ 横浜」「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」「ビームス 京都」で行われる。

STARBUCKS STAND by BEAMS『EXTRA Collection』第2弾 「トミカ」別注のアパレル・雑貨

スターバックスとビームスは、2025年9月より、コーヒーカルチャーとファッションを融合したライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』を展開。その中でも、ユニークで特別感のあるアイテムを提案する「EXTRA Collection」シリーズがあり、今回のコラボはその第2弾にあたる。

今回のコレクションの主役は、特別デザインの「オリジナルトラック」。ビームスの物流で実際に使用されている「三菱ふそう キャンター」をベースに、スターバックスのサイレンロゴを配した特別仕様のミニカーを中心に、その世界観を落とし込んだアパレルや雑貨をラインアップする。

【全ラインアップの画像はこちら】スタバ×ビームス×トミカ

■商品ラインアップ(価格はすべて税込)

◆STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ（ミニカー）

価格：1,320円

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の別注モデル。ビームスの物流トラック（通称：ビームス号）でも使用されている「三菱ふそう キャンター」をベースに、ボディカラーを全面グリーンに変更。荷台の左右には〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ロゴとサイレンロゴを配した限定デザインとなっている。

◆トラックプリントTシャツ A

価格：キッズ（100/110/120）6,600円／大人（S/M/L/XL）9,900円

カラー：ホワイト、グリーン

トラックのプリントを前面と背面に大胆に配置。USAコットン天竺を使用し、ドライタッチで程よい厚みのある生地感が特徴。裾にはオリジナルの合皮ピスネームをあしらっている。

【画像】トラックプリントTシャツ(A／B)、トートバッグ、キャップ など

◆トラックプリントTシャツ B

価格：キッズ（100/110/120）6,600円／大人（S/M/L/XL）9,900円

カラー：ホワイト、アッシュグレー

全面にロゴを、背面にはトラックのグラフィックを配置したデザイン。素材や仕様はTシャツAと同様で、シンプルながら存在感のある1枚に仕上げている。

◆トラックプリント トートバッグ

価格：キッズ（S）4,950円／大人（L）8,800円

生成りのキャンバス素材を使用したトートバッグ。トラックモチーフと「tomica」ロゴをデザインし、内ポケット付きで実用性も兼ね備える。

◆トラックプリントキャップ

価格：キッズ 5,500円／大人 7,700円

メッシュ素材を背面に使用した通気性の高いキャップ。グリーン×ホワイトの配色で、トラックのイラストとロゴを大胆にプリント。スナップバック仕様でサイズ調整も可能。