城陽―八幡連絡道路が整備される城陽IC付近の様子。 木津川の「橋空白地帯」に悲願の架橋計画 「城陽ー八幡連絡道路」の事業概要。 大阪を代表する大河川「淀川」は、上流へさかのぼると、大阪府から京都府へ入る地点で桂川・宇治川・木津川の3本に分かれる。このうち淀川では、高槻市～枚方市の間で10km以上にわたり橋がない区間が続いており、新たな架橋事業が進められている。一方で東側に目を向けると、