深夜のテレビ画面、あるいはスマートフォンのディスプレイ越しに、私たちは何を見せられているのだろうか。 参考：神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』で北村匠海と初共演「楽しみで仕方ありません」 テレビ東京によるTXQ FICTION第5弾『神木隆之介』。2025年末に恒例の4夜連続放送作品として『UFO山』を放送したばかりなのに、こんなに短いスパンでの新作、しかも題名も主演も、あの誰もが知る国民的俳優なのだから