深夜のテレビ画面、あるいはスマートフォンのディスプレイ越しに、私たちは何を見せられているのだろうか。

参考：神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』で北村匠海と初共演 「楽しみで仕方ありません」

テレビ東京によるTXQ FICTION第5弾『神木隆之介』。2025年末に恒例の4夜連続放送作品として『UFO山』を放送したばかりなのに、こんなに短いスパンでの新作、しかも題名も主演も、あの誰もが知る国民的俳優なのだから、発表当時はインターネット上がざわついた。しかも、実際に放送が始まると、回を追うごとにその名状しがたい不安を覚え、混乱していく。『神木隆之介』とは何なのか。プロデューサである大森時生の「虚実の境目について改めて考えました」、寺内康太郎監督の「まるでホントウのようなウソだけど、ホントはちょっとだけホントウの話です」という発言（※）と、第3話までの情報を踏まえて、推察していきたい。

・迷宮化していく、メタ構造

本作の最大の特徴と言えるのが、シリーズで最もメタ的な作りになっていることだ。第1話では神木が自身のファンイベントで、「肝試しに行ってみた」という趣旨の動画を披露する。面白いのが、この芸歴30周年イベント自体は実際に行われていて、参加者が当日「撮影が行われていること、素材として使用されること」を了承、しかし該当の肝試しの件はイベントにはなく「あれ、このイベント行ったのに知らないことが起きている……」と困惑している様子がSNSで散見できたこと。その発信を目の当たりにした第三者をも引き込んで、虚実の境界線がバグり始めていく。

会場で流した「肝試し」が実はモキュメンタリーだったことを明かす神木。そして後日、TXQの制作人（大森時生プロデューサーや寺内康太郎監督ら）に彼からその「肝試しの続き」をモキュメンタリーとして一緒に作りませんか、と持ちかけられるところから物語は大きく動き出す。この瞬間、本作は『「神木隆之介が作ったフェイクドキュメンタリー」の制作の裏側を追うフェイクドキュメンタリー』という終わらないメタ構造となってしまい、私たちは今、誰の、どの階層の「嘘」を見せられているのか、完全に分からなくなるのだ。

・「写真だけは本物」という罠--終わらない入れ子構造

さらに企画会議の場で、神木は驚くべき事実を告げる。イベントで上映された肝試し映像はフェイクであったが、「廃屋（テルちゃんハウス）に貼られていた写真だけは“本物”なんです」と。ロケハンの際に見つけたその不気味な写真から着想を得て、ストーリーを膨らませたのだという。

「あっ、“本物”ってことはダメなやつだ……」と、オカルト的展開を予感させるのに、物語はそこからその少年テルちゃんについて調べ始め、徐々に占い師だとか儀式だとか、それっぽい単語を回収する。それなのに、それは視聴者に興味を持たせるためだけのものにしか見えず、本当に映したいものが別にあるように感じ始める。

・謎の少年「テルちゃん」と、神木隆之介の物語

まずは第3話までに明かされてきた謎の子役「テルちゃん（水島輝久）」についての情報を整理しよう。

かつてCMなどに出演していた子役であった。母親がマネージャーを務め、その背後に「イヌイヨシコ」という謎の女性社長の影がある。Wikipediaの情報によれば、10歳で亡くなったとされている（真偽不明）。現在、Wikipediaのテルちゃんの項目は「テルちゃんの兄」を名乗る人物によって不自然な編集が繰り返されている。そして生前、「僕は大人になりません」という不気味な言葉を残している。

回を追うごとに違和感が募るのは、このテルちゃんの死の真意以上に、自らアポを取ったり、取材先に出向いたりするような、神木自身の異様なまでの執着なのだ。そもそも、なぜ彼は自らこんな不気味な企画を持ち込んだのか。

そもそも本作のタイトルを改めて見つめ直してみると、謎の少年に迫る物語であれば『テルちゃん』というタイトルでよかったはずなのだ。しかし、『テルちゃん』ではなく、『神木隆之介』であることは、この物語が「彼自身を映し出すもの」であることを強く示唆している。そして、そう考えたときにテルちゃんと神木に共通点がかなり多いことに気づくのだ。

周知の通り、現実の神木は2歳の頃に生存率1％とも言われる大病を患っている。そして、彼の母親が彼を児童劇団（芸能界）に入れた最大の理由は、「もしもの時に備えて、この子が生きている証（あかし）を残したい」という切実な願いからだった。一方のテルちゃんもまた、2歳で大病を患い、若くしてその道を絶たれたとされる。テルちゃんの母親は強引な押し売りをすることで評判が悪かったが、それも神木の母と全く同じ、「息子の生きた証を残したい」という愛情ゆえの必死さだったのではないか。

神木は、テルちゃんとは違い、奇跡的に生還して子役の道を歩み始めた。ここでもたげてくる一つの推論は、神木は自身と同じく子役として生き、そして生き残ることができなかった少年の「生きた証」を映像として残したかったのではないだろうか。

それに、神木は子役として大人の世界で消費される苦難を誰よりも深く理解している。だからこそ、自分と表裏一体の境遇でありながら、光の当たらなかったテルちゃんの人生に強烈なシンパシーと自己投影を抱いたはずだ。そう考えると、他者の人生を追っているように見えて、実はフェイクドキュメンタリーの皮を被った痛切な「神木自身の物語」と捉えることもでき、彼の異常なまでの執着にも合点がいくのだ。

・「僕は大人になりません」--子役の抱える呪縛

テルちゃんが残した「僕は大人になりません」という言葉。一見するとオカルト的な呪いの言葉のように響くが、これはホラーの文脈を超え、「子役の抱える宿命的な悩み」に直結しているのではないか。

エンターテインメント業界は、子役に対して時に「永遠の子供（純粋さ）」であることを残酷に求め続ける。成長を許容されず、消費されるだけの存在。神木がその言葉に過剰な反応を示したのは、同じ子役として生き抜いてきた彼自身もまた、その呪縛と無縁ではなかったからだろう。

それに、自分が長く生きられない（大人になれない）ことを悟っての発言だったかもしれない。母親は彼の生きた証をなんとか芸能界に残そうと奔走したが、結果的に業界から孤立した。同じく2歳で死の淵を彷徨った神木は、生き残ることができなかったテルちゃんの境遇に自分を重ね、「彼の生きた証をみんなに知ってもらいたい」という動機からこの企画を持ち込んだ。そんなヒューマンドラマ的な展開もあるのではないだろうか。

イヌイヨシコによる黒魔術的な儀式など、オカルトホラー的要素もちりばめられているが、第1話で、神木がTXQの過去作品の中で『飯沼一家に謝罪します』を好きだと公言している点がひっかかる。あの作品も、おぞましいホラーの皮を被りながら、根底にはある家族の哀しいヒューマンドラマが流れていた。本作もまた、ホラーという「人の興味を惹く題材」を隠れ蓑にした祈りの物語である可能性が高い。事実、神木はこの企画を通すための“撒き餌”として、物語の入り口に肝試しのフェイク映像を配置した。「ホラーの匂いを漂わせれば、視聴者は勝手に期待し、考察し、消費してくれる」――この計算は、第1弾と第2弾の内容からホラーエンターテインメントとして人気を博した『TXQ FICTION』という番組構造そのものへの、皮肉めいたリンクを感じさせる

一方で、もう一つの可能性として残されているのは現在Wikipediaを編集している「テルちゃんの兄」こそが、実は成長したテルちゃん本人なのではないか、という説。ここで神木の「演じることは、別の人間になること」という発言が伏線として機能するのだが、ではなぜテルちゃんは「兄」を演じているのか。

・消費されるプライバシーと「演じる」こと

神木は自身が子役の時、本来は苦手だった泥の中に転ぶ演技をしなければいけなかった。この時のことを振り返り、俳優とは「違う人間になる職業」であることを語っているのが印象的だった。それはつまり、自分を押し殺すことではないか。

そう考えると、テルちゃんの手紙において衝撃的な一文「僕はいつか殺されるかもしれません」が、「彼が彼自身ではなくなる＝別の人間になる（演じる）ことを強いられる」という意味にも捉えられるのだ。

その一文を、不穏なものとして焦点を与える神木。その意図と、撮影の中で随所に差し込まれる“傲慢な者たち”が無関係だとは思えない。

第3話で空き家（前原家）を捜索する際、テレビクルーたちは「※許可を得て開錠しています」というテロップを免罪符に、他人の位牌や遺影をズカズカと物色し、「画になるから」と墓荒らしをコンテンツ化していく。

一方で、水島プロダクションがあったとされる住所に向かった際、聞き込みをする神木に対し、最初「神木さん」と呼んでいた住民の西口ひかるが次第に「神木くん」と馴れ馴れしくなり、最終的には腕に手を回して「友達風に写真をお願いします」と強要するシーンもカメラに収められている。

遺影を勝手に映す制作陣と、俳優にプライベートな距離感を強要する一般人。ここには、子役時代から「みんなの神木くん」として消費され続け、プライバシーを蹂躙されてきた神木自身の感覚が色濃く反映されている。つまり本作には、他者の人生を無自覚に消費するエンタメ業界と視聴者のエゴに対する告発的側面も窺えるのだ。

そして、これを踏まえると、「テルちゃん＝兄」説も、悲痛な説得力を帯びてくる。現在Wikipediaを編集している「テルちゃんの兄」こそが、実は成長したテルちゃん本人なのではないか。神木が語った「演じることは、別の人間になること」という言葉通り、プライバシーを剥奪され、消費され尽くす世界を生き延びるためには、「自分以外の人間（兄）になる」ことでしか生き抜けなかったのか。そう考えると、とても切ない物語である。

・映像の中の彼は、本当に“神木隆之介”なのか

もしテルちゃんが別の人間になることで自己防衛を図ったのだとすれば、私たちが第1話からずっと見つめ、企画会議で悩み、ロケ地で愛想よく微笑んでいるこの映像の中の人物は、果たして本当に私たちが知る“神木隆之介”なのだろうか。

子役時代からお茶の間に消費され続け、他者との境界線を踏みにじられても「みんなの神木くん」で居続けることを強要される。そんな俳優の宿命をも映し出し、タイトルが『神木隆之介』である本作。もしこれがホラーなのだとしたらそこに描かれる恐怖とは、役者を役の印象で語るなど現実と作り物の境目もつかず、他者の人生を無自覚に消費し、彼らを「別の人間」へと歪ませていく業界、そしてそういったコンテンツを求めるテレビの前の私たち自身の傲慢さなのかもしれない。

【参照】※ https://realsound.jp/movie/2026/02/post-2313964.html

（文＝アナイス）