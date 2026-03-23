鹿島が試合終盤に見せたボールキープシーンに脚光鹿島アントラーズは3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-1で勝利した。鹿島がリードで迎えた試合終盤、コーナーキック付近で見せたプレーが「伝統芸能」「レベルが違う」などと注目を集めている。鹿島は前半4分、FWエウベルが個人技のドリブルから先制ゴールを決めたが、その後はなかなか追加点を奪えないまま試合が進む。すると後半25