鹿島が試合終盤に見せたボールキープシーンに脚光

鹿島アントラーズは3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-1で勝利した。

鹿島がリードで迎えた試合終盤、コーナーキック付近で見せたプレーが「伝統芸能」「レベルが違う」などと注目を集めている。

鹿島は前半4分、FWエウベルが個人技のドリブルから先制ゴールを決めたが、その後はなかなか追加点を奪えないまま試合が進む。すると後半25分、MFイサカ・ゼインに同点ゴールを決められ、1-1となった。それでも後半39分、DF植田直通がコーナーキックにヘディングで合わせ、勝ち越しに成功した。

そしてリードのまま迎えた後半アディショナルタイム、右サイドでコーナーキックを得ると、フラッグ付近でMF知念慶とDF農野公人がボールをキープ。FW鈴木優磨も加わり、時計の針を進めた。最終的には両軍合わせて計8人が画面に収まる、激しいボールの奪い合いとなった。

SNSでも「鹿島の伝統芸能」「レベルが違う」「これが本物か！」「勝つために全力」「生で見たかった」「ひさしぶりに本物を見た気がする」「これは見事」「勝ちへの執念」など、多くのコメントが寄せられ、鹿島のボールキープシーンが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）