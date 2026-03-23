岡山県北の桜の名所、津山市の鶴山公園で、夜桜を楽しむためのぼんぼりが取り付けられました。 【写真を見る】日本さくら名所100選「津山さくらまつり」3月28日開幕夜桜を楽しむための「ぼんぼり」を取り付け【岡山】 岡山県で唯一日本さくら名所100選に選ばれている津山市の鶴山公園です。 今月28日から開かれる津山さくらまつりに向けて、夜桜をライトアップするぼんぼり、約190本の取り付け作業が行われました。 園内にあ