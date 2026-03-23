◇NBA・Gリーグブルズ119ー134スクアドロン（2026年3月22日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が22日（日本時間23日）に敵地バーミンガム・スクアドロン戦で先発出場。チーム最多25得点12アシストで今月初のダブルダブルを達成。しかしチームは完敗を喫した。前回の試合となった20日（同21日）の敵地キャピタルシティ・ゴーゴー戦で約3週間ぶりにGリーグ出場。4本の3Pシュートを含む22得点7リ