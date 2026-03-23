◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦大垣日大2―1近江（2026年3月22日甲子園）岐阜と滋賀による「関ケ原の戦い」は、令和でも昔さながらの気合と根性が勝敗を分けた。軍配が上がった大垣日大は竹岡大貴（3年）が異例の188球を投げ抜く1失点完投勝利を飾った。1週間500球以内の球数制限が導入された20年以降では最多の球数。「楽しかったので疲れも感じなかった」。聖地のマウンドが疲労を吹き飛ばしてくれた。9回