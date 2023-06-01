現地時間３月22日に開催されたプレミアリーグの第31節で、まさかの残留争いを強いられている16位のトッテナムが、１ポイント差で17位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦した。プレミアでは12戦未勝利のトッテナムは13分、テルが左サイドから切れ込んでシュートを放つが、敵にブロックされる。29分には、リシャルリソンが裏抜けして決定機を作り出すも、クロスはソランキにわずかに合わない。その後も攻め込みなが