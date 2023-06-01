追加点を奪われ、頭を抱えるリシャルリソン。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地時間３月22日に開催されたプレミアリーグの第31節で、まさかの残留争いを強いられている16位のトッテナムが、１ポイント差で17位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦した。

　プレミアでは12戦未勝利のトッテナムは13分、テルが左サイドから切れ込んでシュートを放つが、敵にブロックされる。

　29分には、リシャルリソンが裏抜けして決定機を作り出すも、クロスはソランキにわずかに合わない。

　その後も攻め込みながら、ゴールをこじ開けられないスパーズは45分、CKからイゴール・ジェズスのヘディングシュートで先制を許す。その直後には、テルが際どいシュートを放ったが、GKセレスが触った後、クロスバーに嫌われる。
 
　後半に入って50分にはピンチ。エリオットのピンポイントクロスからネコ・ウィリアムズにヘッドで狙われたが、守護神ビカーリオが防ぐ。

　しかし62分、右サイドからのクロスをどフリーになっていたギブス＝ホワイトに決められ、追加点を献上する。

　さらに87分、アウォニィにヘッドで被弾。万事休した。

“裏天王山”に０−３で惨敗したトッテナムは、まさかの17位に転落。名門の２部降格が現実味を帯びてきた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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