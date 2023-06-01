名門トッテナムが大惨事！フォレストとの“裏天王山”にホームで０−３惨敗→13戦未勝利でまさかの17位転落、深刻な降格の危機に
現地時間３月22日に開催されたプレミアリーグの第31節で、まさかの残留争いを強いられている16位のトッテナムが、１ポイント差で17位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦した。
プレミアでは12戦未勝利のトッテナムは13分、テルが左サイドから切れ込んでシュートを放つが、敵にブロックされる。
29分には、リシャルリソンが裏抜けして決定機を作り出すも、クロスはソランキにわずかに合わない。
その後も攻め込みながら、ゴールをこじ開けられないスパーズは45分、CKからイゴール・ジェズスのヘディングシュートで先制を許す。その直後には、テルが際どいシュートを放ったが、GKセレスが触った後、クロスバーに嫌われる。
後半に入って50分にはピンチ。エリオットのピンポイントクロスからネコ・ウィリアムズにヘッドで狙われたが、守護神ビカーリオが防ぐ。
しかし62分、右サイドからのクロスをどフリーになっていたギブス＝ホワイトに決められ、追加点を献上する。
さらに87分、アウォニィにヘッドで被弾。万事休した。
“裏天王山”に０−３で惨敗したトッテナムは、まさかの17位に転落。名門の２部降格が現実味を帯びてきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
プレミアでは12戦未勝利のトッテナムは13分、テルが左サイドから切れ込んでシュートを放つが、敵にブロックされる。
29分には、リシャルリソンが裏抜けして決定機を作り出すも、クロスはソランキにわずかに合わない。
後半に入って50分にはピンチ。エリオットのピンポイントクロスからネコ・ウィリアムズにヘッドで狙われたが、守護神ビカーリオが防ぐ。
しかし62分、右サイドからのクロスをどフリーになっていたギブス＝ホワイトに決められ、追加点を献上する。
さらに87分、アウォニィにヘッドで被弾。万事休した。
“裏天王山”に０−３で惨敗したトッテナムは、まさかの17位に転落。名門の２部降格が現実味を帯びてきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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