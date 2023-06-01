名門トッテナムが大惨事！フォレストとの“裏天王山”にホームで０−３惨敗→13戦未勝利でまさかの17位転落、深刻な降格の危機に

名門トッテナムが大惨事！フォレストとの“裏天王山”にホームで０−３惨敗→13戦未勝利でまさかの17位転落、深刻な降格の危機に