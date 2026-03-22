柔軟剤や衣類用洗剤、消臭剤、香水などのにおいが原因で体調を崩す人がいるとして、消費者庁がXの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが柔軟剤や香水が原因で生じた被害事例です！消費者庁は「【知ってください！その香り困っている人もいます】｣とXに投稿。その上で、「香り付き製品の香りによって、頭痛や吐き気といった体調不調の症状が現れると訴える方々