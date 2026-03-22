柔軟剤や衣類用洗剤、消臭剤、香水などのにおいが原因で体調を崩す人がいるとして、消費者庁がXの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが柔軟剤や香水が原因で生じた被害事例です！

消費者庁は「【知ってください！その香り困っている人もいます】｣とXに投稿。その上で、「香り付き製品の香りによって、頭痛や吐き気といった体調不調の症状が現れると訴える方々がいます。香り付き製品をお使いになる際には、周囲の方への配慮を心掛けることが大切です」とコメントしています。

実際に次のような相談が寄せられているといいます。

・柔軟剤や洗濯洗剤などのにおいで体調を崩す

・衣類の消臭剤のにおいで頭痛や吐き気がする

・映画館で隣に強い香水のにおいの人が座り、体調不良になった

消費者庁は「香り付き製品を使用する場合は、製品の表示に従い、使用量の目安などを参考にしましょう」「多くの人が利用する公共の場所では、より一層周囲への配慮をお願いします」とアドバイスしています。