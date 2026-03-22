広島の大迫敬介「次はチームを助けられるように成長したいと思います」サンフレッチェ広島は3月21日、明治安田J1百年構想リーグ第8節で清水エスパルスに1-3で敗れた。前半早々に先制ゴールを許すと、その直後には、日本代表GK大迫敬介がまさかの痛恨ミス。自陣ゴール前でボールをロストし、FWオ・セフンに押し込まれた。試合後には、「情けないですね」と肩を落とした。前半19分、FW北川航也の強烈なシュートを好セーブでスト