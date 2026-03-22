広島の大迫敬介「次はチームを助けられるように成長したいと思います」

サンフレッチェ広島は3月21日、明治安田J1百年構想リーグ第8節で清水エスパルスに1-3で敗れた。

前半早々に先制ゴールを許すと、その直後には、日本代表GK大迫敬介がまさかの痛恨ミス。自陣ゴール前でボールをロストし、FWオ・セフンに押し込まれた。試合後には、「情けないですね」と肩を落とした。

前半19分、FW北川航也の強烈なシュートを好セーブでストップした大迫。しかし、そのセカンドボールの流れから、最後はDF吉田豊に強烈な左足シュートを突き刺される。反撃に出たい広島だったが、オレンジに染められたスタジアムの興奮が冷めやらぬなか、大迫の信じがたいミスで追加点を許してしまった。

同21分、DF佐々木翔のバックパスを受けた大迫は、逆サイドに展開しようとトラップ後にボールを左へ運んだところで、隙をついたオ・セフンに右足を伸ばされボールをロスト。ボールはそのままゴールに吸い込まれてしまった。後半21分に北川に3点目を奪われ、1点を返したものの1-3で敗れる結果となった。

「課題は出まくりましたけど、成長できるものだと思って切り替えます。あれでゲームを苦しくしてしまったので、次はチームを助けられるように成長したいと思います。情けないですね……。でも、トライしたところだったので、これを続けて、成長していきたいと思います」

試合後のミックスゾーン、バスの時間が迫るなか、自身の言葉でしっかりと語った大迫。3月にスコットランド、イングランドと対戦する日本代表に選出されており、「まずはこの課題と向き合うということ。切り替えて、代表のほうでいいパフォーマンスを出せるように頑張ります」とさらなる成長を誓った。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）