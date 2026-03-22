吉野川沿いを走る現在のコースでは最後となるとくしまマラソンが22日行われ、7008人のランナーたちが春の阿波路を駆け抜けました（記者）「とくしまマラソンは何回目ですか？」「第2回からです」（ランナー）「天気が良いので景色を堪能したいと思います」（ランナー）「大会は大体これで走っているのですけど」（記者）「目標は？」（ランナー）「7時間」「楽しく完走するぞオー！」（浦川大