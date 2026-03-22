NHK松江放送局が、21日までに公式Xを更新。連続テレビ小説「ばけばけ」で共演した俳優の板垣李光人さん、女優の北川景子さんの手書きメッセージが公開されており、その"美文字"が話題となっている。【写真】「字が綺麗すぎる」北川景子、板垣李光人の美文字公式Xは、島根県立美術館ホールで開催された「ばけばけ スペシャルトークイベント」に板垣さんと北川さんが参加した際のものとしてメッセージを披露。「北川景子さん板垣李