NHK松江放送局が、21日までに公式Xを更新。連続テレビ小説「ばけばけ」で共演した俳優の板垣李光人さん、女優の北川景子さんの手書きメッセージが公開されており、その"美文字"が話題となっている。



【写真】「字が綺麗すぎる」北川景子、板垣李光人の美文字

公式Xは、島根県立美術館ホールで開催された「ばけばけ スペシャルトークイベント」に板垣さんと北川さんが参加した際のものとしてメッセージを披露。「北川景子さん 板垣李光人さんから島根の皆さんにメッセージをいただきました」と添えられた写真には、二人の直筆文字が写っている。北川さんは横書きで丸みを帯びた文字を、板垣さんは縦書きできりりとした雰囲気のある文字をそれぞれ披露しており、種類の違う"美文字"にさまざまな反応が寄せられた。



SNSでは、「板垣李光人、字が綺麗すぎる」「北川景子さんも美文字やけど、板垣李光人さん達筆！！！」「達筆すぎて見るだけで癒されます」「人柄が表れてて温かい雰囲気」などのコメントがあった。



板垣さんは、2002年1月28日生まれ。24年には映画「八犬伝」や「はたらく細胞」、「陰陽師0」など数々の作品に出演し、25年に第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。「ばけばけ」では、北川さんの演じる雨清水タエの息子・雨清水三之丞役を演じた。