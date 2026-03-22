◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）綱獲りに失敗した大関・安青錦（21＝安治川部屋）は結びで横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）にかけ投げで転がされて7勝8敗、23年秋場所の初土俵から初めて負け越した。また、豊昇龍に対し、優勝決定戦を含め6度目の対戦で初めて敗れた。立ち合いすぐに低い体勢で左下手をつかんだ。ここで豊昇龍が右小手投げで相手の下手を切り、さらに右足をかけて安青錦を転がし