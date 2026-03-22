テレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれた3人娘ユニット「わらべ」で知られるタレントの倉沢淳美(58)が21日、自身のインスタグラムを更新。42年前のこの日にソローデビューした時の思いを明かした。 【写真】現在の姿を見ても、まだまだ若々しいですよ 「1984年3月21日ソロデビュー」と投稿。「小さい頃からの夢が叶った日の喜びは特別な瞬間でした」と振り返り、若かりし頃の写真を