盆栽とストリートカルチャーをミックスしたブランド「TRADMAN’S BONSAI」で注目されている盆栽士の小島鉄平氏。「老人の趣味」と思われてきた盆栽が、いまなぜ若い世代にささっているのか？伝統工藝を現代建築に取り入れた「工藝建築」で注目を集めている、Ｚ世代起業家の塚原龍雲氏が話を聞いた。 【写真】盆栽の基本と言われる五葉松（推定樹齢100年） 「本当に美しい盆栽」を世界に伝える お気に