報酬がやる気を損なう原因になることがある「過度の正当化」 人は報酬や罰を与えることで好奇心を失う 「動機付け」という言葉を知っていますか？ある行動を引き起こすのに必要な心の働きのことで、最近では社員の生産性を高めるために仕事に対する動機付けを行い、成果を上げようとする企業が増えています。 動機付けには、物事に対して面白さを感じて行動をする「内発的動機付け」と、報酬を得るまたは罰を回避するために