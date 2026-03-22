近年は2020-21シーズンでの８位の後、二桁順位が続いているドイツの古豪ボルシアMG。日本代表FW町野修斗が加入した今季はさらなる苦境に直面し、23年夏からチームを率いていたジェラルド・セオアネ監督が、開幕直後の昨年９月に解任された。その後、U-23を率いていたホイゲン・ポランスキ監督がチームを引き継いだものの、終盤戦の現在も降格争いから脱することができていない。３月21日のケルン戦も、勝ち切れないシーズンを