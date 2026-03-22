1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が21日、自身のSNSを更新。人気プロレスラーとの3ショットを公開した。「明日は女子プロレスラーSareee選手、デビュー15周年興行『Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−』が、横浜武道館で行われます可愛くて優しくて素敵な女性私の体調に問題がなければ応援に行く予定です」と3連休の予定を公開。“プロレス界の太陽神”Sareee、伊藤薫との3ショット