1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が21日、自身のSNSを更新。人気プロレスラーとの3ショットを公開した。

「明日は女子プロレスラーSareee選手、デビュー15周年興行『Sareee−ISM ChapterX 太陽神Chronicle−15th ANNIVERSARY−』が、横浜武道館で行われます 可愛くて優しくて素敵な女性 私の体調に問題がなければ応援に行く予定です」と3連休の予定を公開。

“プロレス界の太陽神”Sareee、伊藤薫との3ショットをアップし、「Sareee選手の試合は初めて見るので今から楽しみ 三連休、皆様はいかがお過ごしですか？楽しい休日をお過ごし下さい」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「ルイさんプロレス好きなんですね」「サリーと知り合いだったんだ！」「Sareee選手可愛いですよね」「ルイさんが女子プロレスと繋がりがあるとは知りませんでした」「まさか、ルイちゃんがプロレスやるわけじゃないよね？」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。

昨年1月には復活写真集「RUI」、今月18日には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。