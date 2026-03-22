京都府宇治市など京都府南部3市3町のごみ処理を担う城南衛生管理組合は、家庭の生ごみを微生物の力で分解する処理容器「キエーロ」に着目し、本年度から普及に力を入れている。安価で簡単に自作できることから、ごみ削減の意識を高める狙いで、管内の住民に活用を呼びかけている。【写真】「おっぱいが大きい人の聴診は嬉しいですか？」小学生みたいな質問への医師の回答が「すごい分かる」と反響キエーロは、神奈川県葉山町の