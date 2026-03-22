世界を魅了したファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念し、彼女の“知られざる青春時代の物語”をドラマ化したテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』が、3月21日（土）に放送された。本作では主人公となる森英恵役を八木莉可子が務め、英恵がファッションデザイナーとして世界に進出していくまでの人生が描かれることに。英恵が本格的に洋裁を学び始めるシーンでは、わずか2年でスーツもドレスも