わずか2年でスーツもドレスも作れるように!? 驚異の集中力で学び続けた世界的デザイナーの誕生秘話＜森英恵 Butterfly beyond＞

世界を魅了したファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念し、彼女の“知られざる青春時代の物語”をドラマ化したテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』が、3月21日（土）に放送された。

本作では主人公となる森英恵役を八木莉可子が務め、英恵がファッションデザイナーとして世界に進出していくまでの人生が描かれることに。英恵が本格的に洋裁を学び始めるシーンでは、わずか2年でスーツもドレスも作れるようになったという驚きのエピソードも飛び出していた。

【映像】洋裁に夢中になる英恵

◆夫に気づかない！英恵の驚異の集中力

元々絵を描くことが大好きだった英恵は、美術学校への進学を希望。しかし父に反対され、その希望は叶わなかった…。

その後、英恵は戦時下に出会った森賢（中島裕翔）と終戦後に結婚。いずれ生まれる我が子のために服を作ろうと、ドレスメーカー女学院に入学した。

英恵は家でも黙々と足踏みミシンを動かし続け、帰宅した賢が部屋に入ってきてもまったく気づかないほどの集中力を発揮。すっかり洋裁に夢中になった英恵は、たった2年でスーツでもドレスでも自在に作れるほどの腕前になっていたという。

さらに英恵のファッションデザインは周囲からも好評のようで、次の場面では英恵は「友だちに頼まれたの」と今度は友人用の新たな服をデザインしていた。