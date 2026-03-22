新生活のために引っ越しをするという人も多い3月。自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）が、引っ越しの際によくある失敗を防ぐ“裏ワザ”を発信した。【動画】「早く知りたかった」自衛隊が教える、文房具の“付せん紙”で防ぐ引っ越しでの採寸ミス投稿では、引っ越しの失敗として意外と多い「家具が入らない」という問題を取り上げ、原因はほとんどが事前の採寸ミスによるものだと説明。特に「角」が測