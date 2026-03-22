「日本ハム３−４ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）十分な答えを出した。日本代表として戦ったＷＢＣから帰国後、初めてにして開幕前最後の実戦登板。開幕投手に寄せられる信頼に足る投球を、日本ハム・伊藤はしっかり披露した。初回を三者凡退。相手クリーンアップを３者連続空振り三振に仕留めた。三回に長岡にソロを被弾し、五回にも適時打を浴びたが、５回３安打２失点。毎回の８三振を奪った。試合後、取材に