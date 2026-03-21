プレミアリーグ 25/26の第31節 ブライトンとリバプールの試合が、3月21日21:45にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）、アレクシス・マク