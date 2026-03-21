プレミアリーグ 25/26の第31節 ブライトンとリバプールの試合が、3月21日21:45にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）、アレクシス・マクアリスター（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はベンチからのスタートとなった。

8分、リバプールが選手交代を行う。ウーゴ・エキティケ（FW）に代わりカーティス・ジョーンズ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

14分に試合が動く。ブライトンのディエゴ・ゴメス（MF）のアシストからダニー・ウェルベック（FW）がヘディングシュートを決めてブライトンが先制。

しかし、30分リバプールが同点に追いつく。ミロシュ・ケルケズ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分ブライトンが逆転。ジャック・ヒンシュルウッド（MF）のアシストからダニー・ウェルベック（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ブライトンが2-1で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は76分から交代で出場した。

2026-03-21 23:50:11 更新